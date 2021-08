Jorge Lis, subcampeón de España de 125 cc en 1996, lleva dos semanas peleando contra el coronavirus en la UCI del hospital La Fe de Valencia en situación de extrema gravedad . El ex piloto se encuentra en estado de coma inducido y conectado a una máquina ECMO (sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea) para mantenerle con vida.

"Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado" ha afirmado Lis.