Joan Barreda está firmando su Dakar más complicado. El piloto se cayó hace cuatro días y se rompió la clavícula , pero eso no le ha servido de ‘excusa’ para abandonar y está entre los cinco primeros de la general. Barrera tiene muchos d olores para conducir sobre la moto con una clavícula rota, pero ante todo no pierde la sonrisa. Ahora, el español ha mostrado cómo está de su lesión en Instagram y ha dejado alucinado a todos porque tiene que conducir con una mano.

"He tenido una caída en un salto en una duna, he salido por delante y me ha caído la moto encima. El hombro aguanta. En la caída he notado que otra vez se volvía a salir, me dolía muchísimo durante unos minutos, hasta tenía que conducir con una mano. Pero con el paso de los kilómetros ha ido mejorando. Intentaremos seguir recuperándolo", explicó el español