Jesús Calleja decide abandonar el Dakar: "El coche no se ha portado bien con nosotros"

"Amigos estoy fuera del Dakar, este coche ha sido una pesadilla, ya me conocéis soy muy optimista siempre, pero de 5 etapas, las 5, el coche dio averias. No ha sido posible disputar ninguna con normalidad. La nula fiabilidad del vehículo nos obliga a abandonar, hoy sólo pude disputar 8 km antes de averíarse de nuevo! Los problemas siempre me hacen más fuerte! Gracias sobre todo a mis amigos los sponsors y a todos vosotros por estar siempre a mi lado! Molais mucho", escribía el de León en sus redes sociales.