Ferrari presenta el F1-75: el monoplaza con el que Carlos Sainz quiere ser campeón en 2022

"¿Excluyéndome a mí? No sé. Digo Charles por el bien de Ferrari, pero me gustaría decir Sainz. Pilotos como Leclerc, Norris, Verstappen, Hamilton, no tienen puntos débiles. El trabajo es mejorar cada detalle por lo que es divertido tener un compañero de equipo así. Aprendes mirando. Soy parcial, pero creo que somos la mejor pareja", afirma Carlos Sainz en una entrevista para 'El Corriere de la Sera'. El madrileño se 'olvida' de su amigo Fernando Alonso.