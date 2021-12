Verstappen y su lado más solidario: pone a la venta su coche y lo recaudado lo donará a una ONG

Max Verstappen todavía está saboreando la épica victoria del Mundial de F1 cosechada en Abu Dhabi. El neerlandés ha tenido tiempo para hacer un gran gesto. Ha puesto en venta su Honda Civic que le otorgó su escudería en una plataforma de venta de coches por un precio de 33.333 euros . El dinero irá a la ONG Wings for Life.

“Estoy muy satisfecho de haber podido vender mi coche por una causa como la de Wings for Life. Para despedirme de mi coche, he dado un último paseo con él, tal y como podéis ver en la campaña. Espero que el nuevo propietario disfrute tanto del coche como he hecho yo”, dice Verstappen.