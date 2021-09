Verstappen recibió una sanción injusta y Hamilton, afortunadamente, solo un dolor de cuello

El Gran Premio de Italia 2021 ha pasado a la historia de la Fórmula 1 . No precisamente por la victoria de Ricciardo o por la confirmación de Mclaren, sino por el accidente que tuvieron Hamilton y Verstappen en la segunda curva de Monza y que les dejó a ambos en la grava.

Este Mundial está siendo uno de los más frenéticos, reñidos y tensos de la historia. Tanto Hamilton como Verstappen llevan demostrando desde que empezó la temporada que no van a ceder ni un milímetro. El choque en Silverstone fue un punto de inflexión, aunque más si cabe lo va a ser esta carrera.

El británico y el neerlandés entraron en paralelo en una curva donde solo cabe un monoplaza ¿Resultado? Los dos fuera de carrera. Verstappen salió mejor parado y es que su Red Bull quedó por encima, diferente suerte corrió un Hamilton, que de no ser por el halo estaría a estas horas, como mínimo, en el hospital. Dejando a un lado la gran seguridad que tienen estos monoplazas, es hora de depurar responsabilidades.

Sea como fuere, hay una cosa que queda clara. Este Gran Premio, además de para no sumar puntos, ha servido para aumentar la gran tensión que hay entre ambos. Dos pilotos que se juegan el Mundial, cuyos coches están muy igualados y que han dado buena muestra de que no van a levantar ni un ápice el pie del acelerador. ¿Conscuencias? Solo habrá un piloto campeón a final de temporada pero puede que Monza no sea el último testigo de un accidente entre ambos.