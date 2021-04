La Fórmula 1 no es ajena a la gran crisis económica que ha traído consigo el coronavirus. Muchos pilotos han visto reducidos sus salarios de manera significativa. Pese a ello, sigue habiendo un núcleo duro de la parrilla cuyos sueldos parecen desorbitados, como si de otra época se tratara. Pero lo que no todo el mundo sabe es que hace algunos años, eran incluso mayores.

Actuales sueldos de los pilotos de Fórmula 1 según 'Race fans'

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) reconoció que no tiene "un objetivo claro" en términos de resultados en su regreso al 'Gran Circo', y sí ayudar y crecer con su equipo , al tiempo que se mostró sorprendido por el debate sobre su edad, cuando no es "tan mayor", apenas tres años más que Lewis Hamilton.

"No tengo un objetivo claro sobre lo que quiero lograr con este regreso. Un objetivo en términos de resultados. Lo que quiero es probarme a mí mismo y ayudar al equipo en este importante momento de transición de Renault a Alpine, con este gran futuro que creo que este equipo tiene para los próximos años", dijo en la previa al inicio del Mundial con el Gran Premio de Baréin.

El doble campeón del mundo explicó que sigue disfrutando y con ganas de ver qué depara una temporada para la que está preparado a sus 39 años. "Hasta ahora estoy disfrutando y sé que el tema recurrente es mi edad y mi regreso, lo cual me sorprende un poco. No soy tan mayor, el campeón del mundo y dominador de este deporte tiene 36 años, no soy 20 años mayor o algo así como para repetir este tema siempre", comentó.