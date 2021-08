Los pilotos cargan contra la Fórmula 1 por el GP de Bélgica: "Les han robado una carrera, pero aquí habla el dinero"

La lluvia y las decisiones de dirección de carrera fueron los grandes protagonistas del GP de Bélgica de Fórmula 1 . Tras dos vueltas bajo el 'safety car', la organización dio por terminada la carrera con el consecuente reparto de la mitad de los puntos . Una decisión que no gustó nada a los pilotos, que vieron aumentado su enfado al enterarse de que los aficionados asistentes en el circuito no recibirían el rembolso de su entrada.

Carlos Sainz, que alabó la decisión de no correr por seguridad, también se preocupó por los aficionados: "Ir a 300 Km/h y no ver, si alguien hace un trompo a 300 km/h nos lo comemos todos. Entonces, para qué arriesgar. Repartir puntos con una carrera que no ha habido, me parece mal".