Esteban Ocon detalla cómo es trabajar junto a Fernando Alonso: "Es un privilegio estar al lado de una leyenda"

"Es el compañero de equipo más rápido que he tenido en mucho tiempo. Es un gran piloto y es extremadamente rápido. Estaba muy contento por trabajar a su lado, y he aprendido muchas cosas con él", comenta Esteban Ocon haciendo balance de la temporada.

El galo revela los secretos de Fernando Alonso para motivar al equipo más allá de las carreras: "Creo que es la forma en que Fernando piensa fuera del box de F1, donde otros no lo harían. Está apretando al límite para las estrategias y en cómo podemos optimizar todo, así que he aprendido mucho".

Esteban Ocon no esconde que ha 'copiado' algunas cosas de Fernando Alonso para mejorar como piloto: "También en la carrera, creo que he tomado algunas cosas de él, siempre me he fijado en sus primeras vueltas. He estado siguiendo qué estaba haciendo, y al final del año, yo solo ganaba posiciones, no perdía, hacía grandes salidas".