"Cuando pienso en el pasado, las imágenes que me vienen a la mente son de los cuatro pasándolo bien . Veo imágenes nuestras conduciendo un Kart por el campo, veo imágenes nuestras paseando en un carruaje tirado por un poni, muchos momentos que recuerdo con alegría", comenta Mick.

El piloto de Haas afirma que daría lo que fuera por que su padre saliese de esta situación tan complicada: "Desde el accidente, esas experiencias esos momentos tan típicos en una familia ya no están presentes. Al menos no como antes. Y en mi opinión es muy injusto. Creo que mi padre y yo ahora nos entenderíamos de otra forma. Creo que hablaríamos un lenguaje muy similar, el del automovilismo, y tendríamos mucho de qué hablar. Y eso es lo que no dejo de pensar. Pienso en lo genial que sería, que hubiera sido. Daría cualquier cosa por tener eso".