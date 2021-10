Desde el entreno de su documental autobiográfico hace unos meses, el estado actual de salud de Michael Schumacher es una de las incógnitas que más interés genera. Y no solo dentro de la afición al deporte del motor. Desde su accidente en 2013, el expiloto alemán no ha vuelto a ser el mismo. Poco a poco se va conociendo más información. Pero, sin duda, no esperábamos que Nikita Mazepin tuviese un testimonio tan cercano de lo que sucedió.