Mazepin estalla tras su expulsión de Haas: "Estoy muy decepcionado. Mi voluntad ha sido ignorada"

Nikita Mazepin ha sido expulsado de la escudería Haas. El equipo de Fórmula 1 no solo se ha desvinculado del piloto, si no también de su patrocinador principal (Uralkali), a pesar de que la organización le había dejado correr. El motivo principal son los nexos de unión de la familia del piloto con el presidente ruso Vladimir Putin. El deportista no se ha quedado callado y tras saber la decisión se ha pronunciado.