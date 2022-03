Mazepin da un paso tras su despido de la Fórmula 1: crea una fundación para ayudar a deportistas vetados por razones políticas

El piloto ruso Nikita Mazepin, despedido del equipo Haas de Fórmula 1 a raíz de la invasión rusa de Ucrania, ha anunciado la creación de una fundación para ayudar a deportistas que no pueden competir por motivos políticos y reclama "neutralidad" en el mundo del deporte.

El piloto ruso vio rescindido su contrato con Haas la semana pasada y lo mismo ocurrió con el vínculo de patrocinio de la empresa rusa Uralkali, que ahora exigirá al equipo, por vía judicial, la devolución del dinero aportado para la temporada 2022 de Fórmula Uno, que todavía no ha empezado.

La nueva fundación, que lleva el nombre de 'We compete as one' (Competimos como uno) se financiará, precisamente, con el dinero que Uralkali había destinado para patrocinar al equipo. La empresa considera que Haas cometido una acción injustificada al rescindir el contrato con efectos inmediatos.