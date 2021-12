Max Verstappen y Lewis Hamilton llegan igualados al último Gran Premio de la temporada

El circuito de Abu Dabi decidirá al nuevo campeón de la F1 tras la polémica de Yeda

Hamilton chocó contra Verstappen cuando el neerlandés frenó al 'dejarse adelantar'

Max Verstappen y Lewis Hamilton se jugarán el campeonato de la Fórmula 1 en el último fin de semana de la temporada. Los dos han llegado empatados a puntos a la última carrera y será en Abu Dabi donde se decida quién es el campeón de la F1 2021. El circuito urbano de Yeda tuvo la carrera más polémica de toda la temporada con el choque entre los dos candidatos al título cuando Verstappen frenó en plena recta para dejarse pasar por Hamilton. Las posturas de los pilotos fueron muy diferentes tras el golpe, pero la única realidad es que la FIA no puso ninguna sanción para el próximo domingo. Una carrera, mismos puntos y el que quede por delante será el campeón.

"Han sucedido muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Lo he intentado en la pista y lo he dado todo. No sabía si los neumáticos iban a llegar al final, y al final he terminado segundo", dijo Max Verstappen, que fue votado por todos los aficionados como el mejor piloto de la carrera.

Sobre el momento en el que debía dejarse pasar por vigente campeón del mundo, tras saltarse la curva 1, el holandés relató su visión de los hechos. "Ralenticé el ritmo, quería dejarle pasar, pero él no me quería adelantar y nos tocamos. No entiendo qué sucedió ahí", subrayó, antes de hablar del definitivo Gran Premio de Abu Dabi. "Se decidirá allí y esperemos tener un buen fin de semana", concluyó.

Lewis Hamilton: "No soy estúpido"

Por su parte, Lewis Hamilton lo vio completamente distinto desde su monoplaza. "Llevo mucho tiempo corriendo, pero esta carrera ha sido especialmente dura. He intentado ser sensato, con toda mi experiencia en carreras me he mantenido en pista y limpio. Como equipo, nos hemos enfrentado a todo tipo de obstáculos en esta segunda parte de la temporada. Estoy muy orgulloso de todos", indicó tras la carrera.

Además, analizó el momento en el que chocó con la parte trasera del monoplaza de Verstappen cuando se suponía que este debía dejarle pasar. "No he entendido por qué ha pisado el freno con fuerza, le he dado por detrás. Me han dicho después que me tenía que haber dejado pasar. No ha sido fácil", manifestó, y cuestionó los cinco segundos de sanción por el incidente.

"¿Recordáis en 2008 cuando pasé a Kimi -Raikkonen- por fuera y le tuve que devolver la posición y le adelanté de inmediato? Charlie Whiting dijo que no había problema. Kimi hizo un trompo y me impusieron 20 segundos de penalización y acabé tercero. A mí no me han dado la información de que me tenía que dejar pasar, estaba yendo lento y moviéndose y después ha frenado fuerte, parecía que estaba haciendo una prueba de frenada. Estaba intentando dejarme pasar en la zona de DRS para luego usar él el DRS en la recta de meta. No soy estúpido", afirmó.