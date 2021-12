Max Verstappen se hace de 'oro' tras ganar el Mundial: cinco millones en bonus y 95 'kilos' en total

Verstappen, que fue coronado en la gala de la FIA de este jueves a la que no asistió Lewis Hamilton, se habría embolsado cinco millones de euros tras un bonus firmado en su contrato con Red Bull. "Fuentes que a veces entran en boxes en circuitos de todo el mundo susurran sobre una cantidad no inferior a los 5 millones de dólares. Una cantidad que no causa caras de sorpresa en el muy cerrado mundo de la Fórmula 1", asegura el portal neerlandés 'Quote'.