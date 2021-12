Lewis Hamilton, 'desaparecido' tras perder el Mundial: está en casa de sus padres y no quiere hablar con nadie

Lewis Hamilton sufrió un batacazo en Abu Dabi . Seguramente, no haya nada peor que perder un Mundial en la última vuelta de la última carrera. El piloto británico, que suele ser muy activo en redes, no ha hecho ni una publicación en redes sociales tras la carrera. Sus aficionados andan preocupados por su estado psicológico , aunque su hermano ha arrojado algo de luz al respecto.

"¿Está Lewis bien? No lo sé, no he hablado con él. Mis padres están con él y me dicen que está bien. Simplemente está en un momento en el que no quiere hablar con nadie y no pasa nada", afirma el hermano del siete veces campeón del mundo.