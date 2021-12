Lewis Hamilton sigue con su boicot a la FIA: planta a Verstappen en la gala de premios y deja de seguir a la F1

Tanto el piloto británico como los actuales campeones del Mundial de Constructores declinaron la invitación para asistir a la gala . Un evento al que si asistió Bottas , que volvió a dejar patente que es la (ex) oveja negra de Mercedes. La gala dejó una imagen para el recuerdo, y no en el buen sentido: Max Verstappen siendo entrevistado y a su lado, el sofá vacío donde debería haberse sentado el subcampeón del mundo.

"No me siento mal por cómo acabó 2021. Entiendo que puede ser doloroso, pero así son las cosas a veces. Entiendo que en días así Hamilton no esté contento, pero debería reflejar en todo lo que conseguido hasta ahora, y encontrará su confort", explicó el piloto de Red Bull antes de recibir su trofeo que le acreditaba como campeón del mundo 2021.