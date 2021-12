Latifi denuncia amenazas de muerte tras el accidente que decidió el Mundial de F1 para Verstappen

Me he mantenido intencionadamente alejado de las redes sociales para dejar que las cosas se calmen a partir de los eventos de la última carrera.

Se ha hablado mucho de la situación que se produjo después de mi retirada en Abu Dhabi. He recibido miles de mensajes en mis cuentas de redes sociales, públicamente y a través de DM. La mayoría me ha apoyado, pero también ha habido mucho odio y abuso.

El odio, el abuso y las amenazas consiguientes en las redes sociales no fueron realmente una sorpresa para mí, ya que es solo la cruda realidad del mundo en el que vivimos en este momento. No soy ajeno a que me hablen negativamente online, creo que todos los deportistas que compiten en el escenario mundial saben que están bajo un escrutinio extremo y esto a veces viene con el país.

Afortunadamente, me siento lo suficientemente cómodo en mi propia piel, y he estado en este mundo el tiempo suficiente para poder hacer un buen trabajo al dejar que cualquier negatividad me invada. Pero sé que no soy el único que piensa que un comentario negativo siempre parece sobresalir más y, a veces, puede ser suficiente para ahogar 100 comentarios positivos.