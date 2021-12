El Kun Agüero narra el gafe que le echó a Leclerc: "Lo llame por teléfono, y tuvo el accidente"

"Hablo con Leclerec desde hace tiempo. El otro día lo llamé para decirle que nos veríamos en Abu Dhabi. Estoy voludeando, miro el Twitter y veo que ha habido un accidente de Leclerc . Oh no, terrible bufa le eché . Menos mal que no le deseé suerte para la carrera", se lamenta el Kun Agüero en pleno directo.

"Creo que he progresado desde septiembre. Ese progreso me ha hecho más fuerte en los cuatro o cinco últimos fines de semana de competición en los que he estado pilotando el coche al límite en los entrenamientos y las carreras y eso me ha hecho terminar consistentemente en posiciones de puntos. Estoy orgulloso de ese progreso en las últimas semanas y me hace sentir con confianza de cara a 2022", dijo el madrileño.