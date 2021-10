Lewis Hamilton: "Gané mi primer Mundial en mi segundo año, Verstappen lleva seis"

Hamilton, a doce puntos de Verstappen en la clasificación del campeonato

Lewis Hamilton (Mercedes) admite que se centra más en hacer su "trabajo lo mejor" que puede y que no se preocupa en lo que le pueda estar pasando por la cabeza al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), su rival por el título del Mundial de Fórmula 1 y que, al contrario que cuando él se proclamó campeón por primera vez, ya lleva mucho tiempo en el campeonato.

"No pierdo un momento pensando en lo que podría o no ser una distracción para él, eso no me molesta de ninguna manera. Si hago mi trabajo lo mejor que puedo, no tengo ningún problema, así es como abordo mi trabajo", expresó Hamilton en una entrevista a 'Sky Sports' publicada este viernes en la web de la cadena.

En este sentido, cree que su rival tiene ya experiencia en comparación a la que poseía él cuando ganó el primero de sus siete títulos en el 2008. "¿Mi primer título? Fue horrendo, el viaje fue terrible, pero él cuánto lleva en el Mundial, ¿seis años? Yo estaba en mi segundo año", advirtió.

El de Stevenage recordó que por entonces en McLaren no tenía "una gran estructura" a su alrededor ni "ayuda para saber cómo manejar" todo lo que le rodeaba. "No tenía toda la experiencia ni todas la herramientas, excepto las del coche, pero estaba aprendiendo todas estas otras herramientas para ser un gran compañero de equipo, trabajar con un grupo de personas y ayudarles a crecer", subrayó.

"Estoy agradecido de haber tenido estas experiencias porque ahora sé cómo construir mi equipo, sé cómo ganar con mi equipo y sé cómo disfrutar de los altibajos con mi equipo", añadió el siete veces campeón del mundo.

Hamilton, a doce puntos de Verstappen en el campeonato, esperaba que esta temporada fuese "una montaña rusa". "Ha sido increíble, ha sido el año más difícil en muchos niveles, pero ha habido muchos aspectos positivos y lo he disfrutado mucho, mucho, incluso en los días difíciles", confesó.

"La temporada podría ser definitivamente mejor en el sentido de que hemos perdido puntos y de que no siempre hemos sido perfectos, pero se vive y se aprende y siento que las cosas suceden como suceden por una razón. Hemos aprendido mucho, nos hemos unido después de todas estas experiencias que hemos tenido, ganemos o perdamos, y me encanta el lugar en el que estoy con mi equipo", añadió.

Además, el piloto inglés se ve "mentalmente más fuerte que nunca". "De todos modos, creo que he sido fuerte mentalmente durante mucho tiempo, pero eso me afianzó aún más. Y además no me distraigo con ninguna de las cosas que están pasando aquí, llego y hago lo que me encanta hacer", admitió.

"Este año no me he basado en experiencias pasadas sino en alimentarme de esta energía de hacer este trabajo positivo. La gente no lo ve, pero no todo es hermoso, soy humano y tienes días de altibajos, días realmente difíciles en los que no quiero entrenar ni seguir apretando. Yo también experimento todos estos pensamientos diferentes que la gente tiene", remarcó el actual campeón del mundo.

Hamilton es uno de los más firmes defensores del 'Black Lives Matter', un movimiento que no quiere que pierda impulso. "Pasamos de una carrera a otra y la gente está hablando menos quizás sobre 'Black Lives Matter' y la inclusión, pero tenemos que mantener eso en la punta de la lengua de la gente porque todavía es una conversación que se debe tener", explicó.