Fernando Alonso es un piloto que no se calla ante ninguna provocación y esta vez lo ha vuelto a hacer. Villeneuve sugirió en una entrevista que el asturiano no volvería a la Indy Car y que por tanto no ganaría nunca la Triple Corona y el zaska se ha escuchado en todo el paddock de la Fórmula 1 .

Fernando Alonso, ante la posibilidad de sumar sus primeros puntos

"Lo que otros dicen de tus objetivos o sueños no afecta en tu pensamiento o forma de ver las cosas. Si lo vuelvo a hacer es por el sueño de la 'Triple Corona' o por conseguir la victoria, no por pura diversión. No sé si volveré a hacerlo, pero no porque alguien haya dicho que no seré capaz de ganar, será porque no encuentro la motivación para hacerlo", zanjó.