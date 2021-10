" He sido el idiota sobre la pista durante la mayoría del campeonato cumpliendo las normas mientras que mucha gente me ha estado adelantando por fuera durante las primeras carreras y no pasó nada, ni se preguntó ni se hizo nada. Después de Sochi, ya hay una pregunta, así que es una confirmación", replicó el bicampeón del mundo.

Por otro lado, dejó claro que "no" se sintió frustrado por no haber podido subir al podio en Rusia, aunque tuvo opciones. " Llegamos a esa carrera sin ningún pensamiento de podio ni ninguna esperanza de poder luchar por él", puntualizó.

Alonso, que no corre en Turquía desde 2011, aseguró que es un circuito que le gusta, pero que el año pasado, cuando aún no estaba en la F1, "el nivel de agarre no fue muy bueno". "Esperemos que este año sea mejor porque no puede ser peor", sentenció.