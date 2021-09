" Los coches son geniales para conducir y el ambiente de equipo que estamos construyendo es muy positivo. Tenemos esperanzas para la próxima temporada, pero tenemos que disfrutar el resto de este año y seguiré presionando para sacar lo mejor de mí mismo y del coche", afirmó. Alonso recordó que corrió cinco veces en Sochi y no pudo tener un fin de semana completo, con mejores carreras que clasificaciones.

"En el pasado no he tenido un gran sábado allí, pero luego en la carrera he recuperado posiciones. A ver si podemos juntarlo todo este año", deseó.