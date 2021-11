Fernando Alonso: "Russell estará más cerca de Hamilton de lo que lo ha estado Bottas"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 siempre ha tenido a Russell entre sus pilotos jóvenes predilectos. "En estos dos años que he estado fuera y veía las carreras, l o que George consiguió con Williams , incluso si no estaba en los puestos de cabeza, fue muy impresionante ", confesó en una entrevista a la agencia PA Media.

"Pero en lo que se refiere a batir a Lewis, no sé como irá. Incluso si George ha sido impresionante, Lewis es la leyenda, un gran campeón y nunca va a ser fácil ganarle, no importa lo talentoso que tú seas. Lo que es seguro, es que estará más cerca de él de lo que ha estado Valtteri, pero Lewis será la preferencia principal en la parte inicial el campeonato para Mercedes, sin duda", añadió el ovetense.

El asturiano considera que esta pelea "es buena para el deporte en general". "A todo el mundo le encanta una lucha real, no una artificial o entre compañeros de equipo", advirtió. "Mercedes ha estado fuerte en algunas carreras y Red Bull en otras, pero la batalla debería llegar a Abu Dabi y así es exactamente como el deporte debería ser", recalcó.

El piloto español, décimo del Mundial, correrá en Catar su Gran Premio número 331, 45 más que Hamilton, del que "no" le sorprende su larga estancia. "En la Fórmula 1 siempre estás motivado. Si ganas el título, reseteas completamente al año siguiente, empiezas de cero y nunca te llegas a cansar del éxito, así que no creo que esa sea una fortaleza para Lewis. Tiene muchas fortalezas, pero no es impresionante el continuar ganando, eso es bastante fácil", indicó.