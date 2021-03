La operación de mandíbula no pasará factura a Fernando Alonso, pero tendrá que correr el Mundial con dos placas de titanio

El piloto asturiano dejó muy buenas sensaciones en los test de pretemporada, donde pudo completar un gran número de vueltas sin problemas y donde en ningún momento se quejó de dolores tras la operación de mandíbula a la que fue sometido el pasado 12 de febrero. Pese a ello, Fernando Alonso tendrá unas ligeras modificaciones en la parte de la mentonera de su casco para que la zona no se le resienta durante las carreras.

Fernando Alonso no se quejó de dolores durante los test de Baréin

Además de esas modificaciones, Fernando Alonso correrá todos los Grandes Premios de este próximo Mundial con dos placas de titanio en la boca. Aunque podría quitárselas durante el campeonato, el piloto asturiano prefiere retirarlas una vez hayan finalizado todas las carreras para evitar poder perderse alguna prueba por culpa de la intervención. Pero aun corriendo con estas dos piezas de titanio en la boca, Fernando Alonso no notará nada mientras esté subido al monoplaza. Ni tampoco se traducirá en un aumento de sus tiempos por vuelta.

"Me siento bien y en lo que a lo profesional respecta, estoy listo para competir al 100%. En el lado personal, me tengo que quitar dos placas de titanio que tengo en el maxilar superior y eso lo haré al término de la temporada. Esto no afectará a mi vida profesional", explicó Fernando Alonso en una entrevista durante los pasados test de Baréin.