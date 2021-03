Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 dos años después

El piloto asturiano ya está en Baréin para el Gran Premio de este fin de semana

Alpine luchará con los equipos de la zona media de la parrilla

Fernando Alonso arranca este viernes un nuevo Mundial de Fórmula 1 en su carrera deportiva tras haber estado durante dos años alejado del 'Gran Circo'. El piloto asturiano, que dejó muy buenas sensaciones en los test de pretemporada de Baréin, se ha mostrado muy motivado y con ganas de subirse el próximo domingo en su Alpine A521 para tratar de dar guerra.

El piloto español Fernando Alonso ha reconocido sentirse "muy emocionado" ante su inminente retorno oficial a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin, que afronta "muy motivado para esta nueva temporada tan exigente".

"He aprendido mucho durante mi tiempo fuera de la Fórmula 1, especialmente otros estilos de competición, pero ahora estoy de vuelta en la F1 muy motivado para esta nueva temporada tan exigente. Fue divertido volver a pilotar un F1 en la pretemporada y ahora estoy deseando empezar a competir", señaló Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo.

El doble campeón mundial reconoció sentirse "muy emocionado" por su retorno a la competición. "Ha habido mucha preparación para este momento, no solo con el equipo durante las pruebas y el trabajo realizado en ambas fábricas durante el período invernal, también a nivel personal. Desde que decidí unirme a Alpine me he esforzado para estar preparado mental y físicamente para la nueva temporada", subrayó.

De la Rosa no cree que Fernando Alonso haya vuelto para pasearse

El piloto español Pedro Martínez de la Rosa ha asegurado que Fernando Alonso no vuelve a la Fórmula 1 con "ganas de revancha", sino que su único objetivo es "pasárselo bien", al tiempo que ha reconocido que le gustaría estar en el "pellejo" de Carlos Sainz (Ferrari) porque llega "en el momento justo" al equipo italiano y cuenta con "armas para defenderse y hacer un buen trabajo".

"En los entrenamientos de pretemporada Fernando ya iba conduciendo a tope en la segunda vuelta. No le he visto una necesidad de adaptación al coche ni a la categoría de nuevo. Fernando ha estado dos años fuera de la Fórmula 1, pero ha estado compitiendo al máximo nivel en otras competiciones, y cuando no estaba en un karting. Por lo tanto no va a estar oxidado", aseguró De la Rosa en una entrevista concedida a Europa Press.