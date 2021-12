Fernando Alonso tira de humor tras acabar los eventos de la temporada: se arranca el micrófono y se va corriendo

Por si no fuera suficiente con más de 20 carreras al año, con sus clasificaciones y entrenamientos, los pilotos de Fórmula 1 tienen la agenda repleta de actos con medios de comunicación, patrocinadores y con sus propios equipos para crear contenidos en redes sociales.

"Debo prepararme mejor que el año pasado, porque el accidente de bicicleta en febrero no ayudó. En enero me tienen que quitar las placas de la cara y me tomaré dos semanas de descanso tras la cirugía. Pero las tendría igualmente, porque tendré que tomarme unas vacaciones", ha comentado Fernando Alonso en un evento con medios tras terminar los test de Pirelli.