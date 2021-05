Fernando Alonso, en Mediaset Sport: "No vengo aquí para hacer turismo"

Su regreso a la Fórmula 1

El piloto español dio el susto antes de comenzar con su accidente de bicicleta del que se asegura estar totalmente recuperado y no ha tenido molestias de ningún tipo cuando se ha subido a su Alpine. "Me he sentido valorado y querido en esta vuelta. Todo el mundo me ha dado la bienvenido, ha sido increíble", comentaba Alonso.