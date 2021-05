Fernando Alonso, descontento con la estrategia en Montmeló: “Es sucia. Hay que trabajar la posición de salida”

“Pero bueno. Era una estrategia un poco suicida, para intentar coger un puntillo. Y bueno, cuando no sale y pierdes un punto no te duele tanto, pero hay que trabajar de cara al siguiente, sobre todo en la posición de salida (clasificación), porque si sales un poco más arriba te evitas muchos de estos líos”.

“Tenía el parque de atracciones detrás mío. Estaba todo el mundo. Cuando faltaban 20 vueltas para el final decidimos no parar y seguir hasta el final sabiendo que iban a ser vueltas con mucha acción. Y así fue. Al final, por 5 o 6 vueltas no mantuvimos ese punto. pero bueno, salir tan atrás nos comprometió un poco la carrera desde el principio”.

Habló sobre esa parada del final cuando ya no tenía opciones a puntos. Lo han utilizado para ver cómo respondía el coche con los blandos para tomar nota de cara a los próximos premios. “Hacer la vuelta rápida no nos sumaba ningún punto porque no estábamos entre los 10 primeros, pero queríamos ver también cómo se comportaba el coche con los neumáticos. Creo que esas 3 vueltas finales fueron válidas para ver que no teníamos el balance justo tampoco con las blandas”.