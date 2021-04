Fernando Alonso admite que no está al nivel que se esperaba: "No hay excusas, pronto estaré al 100%"

"No sé dónde estoy ahora en cuanto a porcentaje, como dije antes de empezar la temporada, me llevará unas pocas carreras , pero será el mismo caso para los que han cambiado de equipo. Al final necesitas saber cómo se siente el volante, los pedales, la forma en la que responde el coche... diferentes cosas que vas descubriendo según acumulas experiencia en las carreras", indicó en la rueda de prensa previa a la carrera.

Fernando Alonso sabe que la temporada importante es la del año que viene

"No sólo he cambiado de equipo, también de deporte, pero esto no es una excusa. Esto nunca ha sido un problema en mi carrera. Pronto estaré al cien por cien", añadió el bicampeón del mundo, que contestó "no" al ser preguntado si la vuelta al 'gran circo' estaba siendo "más dura" de lo que esperaba.