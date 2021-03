Fernando Alonso aclara sus palabras: "Dije que soy mejor que entonces, no que sea mejor que ellos"

A raíz de esas declaraciones, se formó una auténtica bola que corrió como la espuma por el paddock, y sabiendo el ego que gastan la mayoría de pilotos, esas supuestas palabras no sentaron nada bien. La polémica estaba servida y ya había piques sin que aún se hubiese disputado ni si quiera la primera carrera del Mundial.

Por ello, y para descentrar el foco de su persona, Fernando Alonso habló a última hora de la tarde de este jueves en Baréin para aclarar lo sucedido. "No dije que era mejor que ellos, dije que yo era mejor que entonces", explicaba un Fernando Alonso que ya se lo tomaba con humor. El malentendido viene porque en inglés, "then" significa entonces y "them" quiere decir ellos, con lo que los periodistas debieron interpretar mal sus palabras y entonces se dio lugar a las ya tan famosas declaraciones.