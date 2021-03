Fernando Alonso, tras abandonar en su debut: "Ha sido un buen día"

"Tenía ganas de acabar la carrera y no ha podido ser. Hemos tenido algún problemilla, los frenos han sido la causa del abandono, pero antes teníamos también algún problema con las baterías en las rectas. Ha sido una carrera a contrapié pero emocionante , para mí ha sido un buen día igualmente: por el himno, por la vuelta de formación, por estar otra vez en la parrilla... Fueron momentos chulos. No pudimos acabar, pero ya pensamos en Imola", señaló.

En este sentido, el asturiano confesó que "todo" este domingo fue "emocionante". "En esas primeras vueltas, estar en lucha con los demás coches me ha hecho subir la adrenalina, aunque sean coches delante de ti. Te late el corazón más rápido. Es una pena que no pudiésemos estar un poco más en la pista, completar la carrera. Los puntos no iban a ser posibles hoy o iban a estar muy justos, por lo que si tenía que pasar algo, mejor hoy, para aprender de ello y mejorar para la próxima", manifestó.