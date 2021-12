"Escuché mucho de Fernando, mucha gente decía que era un compañero difícil, que acababa con los compañeros. Quería verlo con mis propios ojos y al final no ha sido cierto. Hemos tenido una colaboración fantástica. Es un competidor brutal, extremadamente rápido, no tengo ninguna duda de que es el compañero más rápido que he tenido. He aprendido mucho junto a él, de su forma de pensar e ir más allá cuando otros pilotos o el equipo no considerarían".