Fernando Alonso y Carlos Sainz serán la representación española en la parrilla del Mundial de Fórmula 1 2021. Un campeonato que promete muchas emociones pero, aunque el 'hype' de la afición española es el más elevado de los últimos años, hay que ser objetivos: los pilotos españoles no tendrán nada fácil subirse al podio esta temporada.

Si la pasada temporada vimos 13 podios (de un total de 51) de pilotos que no fueran de Mercedes o Red Bull, este año estará aún más caro subirse al cajón, y es que la incorporación de Checo Pérez a la marca de las bebidas energéticas estrecha aún más las posibilidades de descorchar el champán.

Si bien, teniendo en cuenta lo que pasó la temporada pasada, no suena descabellado que Fernando Alonso o Carlos Sainz puedan pisar el podio esta temporada, cabe resaltar que no será por méritos propios, ni tampoco por buen rendimiento de sus respectivos monoplazas, sino que más bien habrá que esperar a que alguno de los primeros espadas no acabe la carrera.