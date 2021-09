Carlos Sainz: "Hemos tomado la decisión adecuada en el momento oportuno"

El GP de Rusia se definió por las buenas decisiones. A falta de pocas vueltas para el final comenzó la lluvia a caer en Sochi y comenzó el baile de entradas a boxes el que no paró en el momento indicado lo acabando pagando, pero Carlos Sainz no fue una de esos. Como él recalcó tras la carrera su equipo tomó "la decisión adecuada en el momento oportuno" y eso le permitió acabar en el tercer escalón del podio.

"He salido muy bien. Era la prioridad no perder la posición con George (Russell) y luego me podía poner por detrás de Lando (Norris) y adelantarle por el exterior en la curva 2. Ha funcionado, pero desafortunadamente luego llegó el graining y la carrera se ha torcido", explicó en declaraciones para la señal internacional.