Carlos Sainz sueña tener un duelo directo con Alonso: "Me imagino peleando por el título con Fernando"

"Me hubiera gustado estar tras ellos pero con los doblados no pude luchar por la primera victoria, sobre todo si se chocaban", dijo sobre la lucha entre Hamilton y Verstappen en Yas Marina. "Para Hamilton igual hubiera sido más justo acabar con una bandera roja, aunque quizás lo fuera hacer ese final con los dos iguales, pero el reglamento tampoco obliga a sacarla en ese contexto. Por eso hay que analizar qué pasó, porque creo que fue un poco desafortunado estar en esa posición. A veces la consistencia en la aplicación del reglamento ha sido polémica y hay que revisarlo aunque nunca todo el mundo va a estar contento, pero creo que algunas deben clarificarse y hacer el deporte más comprensible y consistente", ha dicho sobre la controversia provocada por el director de carrera Michael Masi.

La temporada de 2022 trae cambios significativos con las nuevas reglas en las que en un principio se instalará más igualdad en la competición. "Al nuevo año sólo pido que el coche vaya como un cohete para estar arriba y poder luchar por las victorias, el resto ya lo pongo yo, me adapto bien a cualquier coche y me lo curro en el simulador. Lo he probado y es muy diferente de forma y de pilotar, he podido desarrollarlo, será duro de pilotar, aunque muy rápido".