Carlos Sainz elogia a Camavinga en Deportes Cuatro: "Me gusta mucho, estamos mejor en ataque"

"Todavía no soy el Carlos agresivo de McLaren que se tiraba al límite en cada salida. Eso es 'feeling' con el coche, es último puntito de confianza para saber cuándo te puedes tirar a saco porque conoces el coche de verdad. Quizás estoy pecando un pelín de conservador, pero es porque no tengo es puntito de 'feeling' para las salidas y adelantamientos", explicó Sainz en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

En este sentido, relató que no está "descontento para la cantidad de problemas e inconvenientes" que se ha encontrado. "Ha sido un año complicado. Prácticamente sin hacer test te lanzan a un coche nuevo y con un compañero fuerte como Charles (Leclerc). Me noto lejos de sacar el 100% al coche, como sí hacía en McLaren, pero estoy siendo constante en cuanto a puntos y no me está yendo nada mal", valoró.