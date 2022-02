Sin querer o queriendo, el caso es que Carlos Sainz se ha olvidado de Fernando Alonso en la lucha por el Mundial . Aunque el asturiano está plenamente centrado en 'El Plan' y ve en Alpine motivos para el optimismo, para el piloto de Ferrari su amigo no estará entre los elegidos para hacerse con el campeonato a final de temporada.

"¿Excluyéndome a mí? No sé. Digo Charles por el bien de Ferrari, pero me gustaría decir Sainz. Pilotos como Leclerc, Norris, Verstappen, Hamilton, no tienen puntos débiles. El trabajo es mejorar cada detalle por lo que es divertido tener un compañero de equipo así. Aprendes mirando. Soy parcial, pero creo que somos la mejor pareja", afirma Carlos Sainz en una entrevista para 'El Corriere de la Sera'.