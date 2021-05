Carlos Sainz: "He demostrado que la próxima vez que se presente una oportunidad para ganar voy a estar ahí"

Carlos Sainz quiere seguir aprovechando los buenos resultados e irá a por más en las próximas carreras

Consiguió su primer podio con Ferrari al quedar segundo, pero quiere la victoria

Carlos Sainz se ha estrenado en el podio este año y con Ferrari. Tras un fin de semana espectacular, el piloto madrileño se hizo con la segunda plaza por detrás de Verstappen. A pesar de este buen resultado, no se conforma y quiere más y asegura que la próxima oportunidad que se le presente para ganar va a "estar ahí".

"Seguro que ha habido más de uno que, como yo, esperaba el error de Max para ver si caía la lotería, pero no ha sido así. El nivel de los pilotos de este año en la Fórmula 1 es muy grande y hay pocas oportunidades que tal vez había en el pasado. Hoy es un día para estar contentos, un fin de semana para demostrar que la próxima vez que se presente una oportunidad para ganar voy a estar ahí para aprovecharla", señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre su podio en Montecarlo, solo por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el madrileño reconoció que "hoy no se podía hacer más". "Hemos tenido muy buen ritmo todo el fin de semana y hoy ha habido ratos en la carrera en los que lo he podido demostrar. Estoy contento con el segundo puesto, quizás no del todo contento por el equipo, por esa sensación que te queda después de haber tenido la pole al alcance de tu mano y no haber ganado la carrera. Después de lo de ayer, quedar hoy segundo era lo máximo que se podía hacer, Max no ha cometido ningún error", subrayó.

"La clave de hoy era demostrar el ritmo a la mínima oportunidad que tuviese. Ha habido un momento en el que he intentado poner un poco de presión a Max para ver si me podía acercar, pero se veía que él iba cómodo con el coche, que dieron un salto con respecto al jueves. No hemos podido meterle demasiada presión porque ha habido mucho 'graining', algo que no nos esperábamos con el compuesto duro. Salir cuartos y acabar segundo en Mónaco es una buena situación", añadió.

Por último, Sainz explicó que ha conseguido disfrutar de la carrera y que se ha sentido "muy rápido y cómodo", y lamenta que el accidente en Q3 de su compañero Charles Leclerc, que este domingo no pudo correr por problemas mecánicos, le haya impedido luchar por más al ser tan difícil adelantar en el trazado urbano del Principado. "Cuando vas cómodo con el coche no se te hace demasiado largo, porque te vas acercando a los muros donde quieres", expresó.