Carlos Sainz cuenta cómo firmó su contrato con Ferrari: "Fue a las ocho de la mañana y en pijama"

En pijama, a las ocho de la mañana y nada más levantarse : de esta forma tan poco glamurosa firmó Carlos Sainz su contrato con la escudería Ferrari, según ha confesado el piloto español de Fórmula Uno. "Habíamos pasado todo el confinamiento junto con la familia, y de repente un día me despierto alrededor de las 8 de la mañana y todavía estaba en pijama, entro en esta sala y veo que mi padre está listo, con un bolígrafo. Y me dice: 'Tienes que firmar aquí: es el contrato con Ferrari. Y está hecho si lo firmas", ha recordado Sainz en declaraciones a motorsport.com.

Sainz confiesa su sorpresa ante el comportamiento de los 'tifosi', "súper apasionados y súper respetuosos de una manera que no esperaba", dice. "Me refiero incluso a tocarte, o darte la mano, para ellos es algo súper especial. Realmente te respetan y te tienen en un pedestal por alguna razón, y es bastante impactante", afirma el madrileño, sexto en el actual Mundial.