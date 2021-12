Bernie Ecclestone carga contra Toto Wolff y Hamilton y sus quejas a la FIA: "Una completa tontería"

El ex de la FIA ha comentado que las quejas de Mercedes son "una completa tontería" . "Otros miembros del equipo probablemente también estaban enojados, pero él fue el único que lo demostró sin tapujos. Si Wolff no ha podido ganar el Mundial de Pilotos (se lo llevó Max Verstappen ), al menos debería obtener un Oscar, porque en términos de actuación realizó un gran trabajo'', ha señalado en declaraciones a la 'RTL' alemana.

No duda en señalar el mal comportamiento de Toto Wolff tanto en boxes como se vio durante la carrera y después. ''Toto no es un perdedor, es un ganador. Estoy decepcionado de que haya reaccionado así. Ganar y tener éxito es bueno para Mercedes, así que si no ganan, ocurre lo contrario. No sé qué daño puede ocasionar esto a Mercedes, pero desde luego no está bien lo que han hecho'', ha sentenciado Bernie.