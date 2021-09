Fernando Alonso está haciendo una gran temporada en su regreso a la Fórmula 1 . Aunque le costó adaptarse en las primeras carreras tras dos años alejado del 'Gran Circo', el piloto asturiano le ha dado la vuelta a la tostada. En Alpine están alucinados , no solo por su gran rendimiento, que ya lo esperaban, sino por su actitud dentro, y fuera de la pista.

En otra época de su carrera deportiva, las palabras de Ocon llamándolo "lento" habrían ocasionado un auténtico cisma dentro del equipo, todo lo contrario que ahora. Fernando Alonso se lo tomó bien, con humor, sabe que son palabras propias de un piloto al que le falta aún experienci a. Pese a lo atrevido de las palabras del piloto francés, el incidente no ha ido más allá. Afirmado incluso por los peces gordos del equipo: "Afortunadamente no pasó nada" , explica Budkowski.

Fernando Alonso ha madurado y ha dejado de hacer la guerra por sí mismo. Pese a que muchas eran las voces que hablaban de él como un mal compañero , el propio Esteban Ocon y los ingenieros y mecánicos dentro del garaje han quedado sorprendidos. El dos veces campeón del mundo está haciendo equipo, velando en todo momento por los intereses generales del equipo. Algo que ya demostró la pasada temporada, cuando aún no era piloto titular, y desde un garaje improvisado que llevaba a cuestas, analizaba las carreras para el equipo, aportando sus consejos y experiencia.

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que ha "ejecutado una buena carrera" este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, en el que ha terminado sexto, y ha reconocido que tenía "confianza" en la salida y que a pesar de que pensaba que no podría luchar con los Ferrari finalmente tuvo la "oportunidad" de superar a Carlos Sainz.

Además, el asturiano, que salía noveno , analizó su salida, en la que adelantó dos posiciones en la primera vuelta. "Tenía confianza en la salida, en esa primera curva. Hubo un poco de movimiento delante, Giovinazzi no me dejó la puerta abierta de mi idea inicial, que era hacerla toda por fuera, y hubo un poco de acción en la 3 y la 4, pero salió bien", subrayó.

Por otra parte, habló de la elección y la gestión de los neumáticos y del adelantamiento a Carlos Sainz (Ferrari) en el último giro. "No teníamos mucha idea, fuimos un poco ciegos hasta esta carrera, no teníamos la información de otros años. Intenté ir lo más despacio posible al principio, aunque pareciese demasiado despacio, y hubo tren. Esteban iba más rápido, todos iban más rápido... Yo también podía ir más rápido, pero no quería", manifestó.