Mbappé recibió el balón de un pase de Theo Hernández en claro fuera de juego. Pero el balón fue rozado por Eric García. La norma arbitral dice que “si el jugador intercede en la jugada no hay fuera de juego ” pero la intención del defensa catalán nunca fue “ jugar la pelota ”.

Esta jugada ha dividido a los futbolistas que no entienden el continuo desconcierto arbitral. "Hemos tirado bien la línea y era fuera de juego de Mbappé. El árbitro ha dicho que Eric García hacía por jugar el balón y que a partir de ahí rompía el fuera de juego. Pero no tiene sentido. No ha querido jugar el balón, ha intentado cortar como cualquier defensa", afirmó Busquets.