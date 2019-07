Garay se apunta al 'Orgullo' junto a Tamara Gorro: El futbolista disfruta en el desfile de Madrid con un final inesperado

Finalmente, la carroza no pudo salir debido al gran retraso que hubo en toda la organización y la modelo mostró su enfado en las redes. "Son las 23:45 y acabamos de llegar a casa. Nos hemos tenido que bajar de la carroza. Han salido hace 10 minutos. Me voy a informar antes de hablar porque tengo un cabreo brutal porque que una fiesta tan espectacular la tenga que joder cuatro personas me parece terrible. Pero bueno, toda la gente que está allí celebrando van con buena energía y no van a dejar que nadie les fastidie su fiesta", se lamentaba Tamara.