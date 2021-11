El madrileño sintió "una alegría tremenda" por su gol, donde tuvo una "celebración especial" para Miguel Ángel, un niño que le regaló la estrella que mostró a la grada y que lleva hospitalizado año y medio por una complicada enfermedad. "Llevo un 'mesecito' que no me encontraba mucho, así que seguro que viene bien para coger fuerzas", admitió.

"Yo lo doy todo por la selección y mi trabajo no se me puede decir que nunca lo he hecho. Estoy muy feliz y muy orgulloso porque parecía fácil ir al Mundial y hay que estar, y ahora hay que disfrutarlo porque no es fácil", agregó.