Luis Enrique llama a Ansu Fati para las 'finales' ante Grecia y Suecia para estar en el Mundial

Luis Enrique no ha podido contar con el delantero del Manchester City Ferran Torres, su mejor goleador y que se lesionó en el pie precisamente durante la 'Final Four' de la UEFA Nations League de Italia, y tampoco con Gerard Moreno (Villarreal), de nuevo lesionado y que ya no estuvo en la última convocatoria. La lista de ausentes por lesión no se reduce solo a la delantera ya que en el centro del campo Luis Enrique sigue con Pedri (FC Barcelona) y con Marcos Llorente (Atlético de Madrid)