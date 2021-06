Koke, sobre la polémica de las vacunas: "No tenemos que pensar en si nos van a vacunar o no"

Koke ha atendido a Deportes Cuatro sobre los temas que preocupan a la Selección Española, ha confirmado que han pasado malos momentos "hemos tenido muchas horas de incertidumbre y muchos días intranquilos a esperar que no haya mas casos " pero ha aclarado que ahora en la plantilla están más tranquilo y se centran en mantenerse en forma “estamos pensando en entrenar bien y ponernos fuerte para el inicio de la Eurocopa." dijo el jugador del Atlético de Madrid.

Al jugador le han preguntado sobre la polémica de la vacunación a los futbolistas y cuerpo técnico de la Selección Española, Koke ha respondido “no tenemos que pensar en si nos va a vacunar o no, hay que centrarse a lo que hemos venido, que es a jugar". Además habló sobre el debate social sobre las dosis para el equipo nacional "muchas gentes va a opinar que se debería vacunar porque estamos muy expuestos y otras personas en otros trabajos también están expuestos, son decisiones que no tomamos nosotros".