Pep Guardiola entrenará a una selección cuando deje el Manchester City . El técnico catalán acaba contrato en junio de 2023 y mostró su interés por dirigir a un equipo en un Mundial, Eurocopa o Copa América . La relación de Guardiola con la Selección ha generado mucha polémica en los últimos años al pedir la independencia de Cataluña en varios manifiestos. Luis Enrique fue preguntado en rueda de prensa sobre la posibilidad de ver a Guardiola en el banquillo de España y cree que no habría mejor seleccionador .

"Me encantaría, ojalá fuera seleccionador de España, sería perfecto", manifestó Luis Enrique en su comparecencia en la Ciudad del Fútbol cuando fue preguntado por la decisión de Guardiola. "Me encantaría ver su impronta en la selección. No creo que pudiese tener mejor seleccionador España", añadió.