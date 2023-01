Sergio Ramos 'se apunta' a la Selección: el defensa quiere estar en la Final Four de la Nations League

Sergio Ramos tiene un objetivo entre ceja y ceja, volver a la Selección española. El internacional español se quedó fuera de la última Eurocopa y del último Mundial y tras la marcha de Luis Enrique del banquillo ha recuperado plenas opciones de volver a ponerse 'La Roja'. Aunque los partidos internacionales volverán el próximo mes de marzo, el futbolista del PSG quiere estar en la próxima Final Four de la UEFA Nations League.

España tendrá la posibilidad el próximo verano de volver a ganar un título continental y Sergio Ramos no se lo quiere perder. Tal y como él mismo dijo el día de su presentación como seleccionador nacional, Luis de la Fuente no le cierra la puerta de 'La Roja' a nadie, incluido al ex del Real Madrid. El futbolista está haciendo méritos de sobra para volver a la Selección y en la Federación lo sabes.