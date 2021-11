El entrenador del Extremadura, expulsado por zarandear y agarrar de la pechera a un jugador suyo: “Vete buscando equipo”

Tras el encuentro, el entrenador del equipo extremeño se pronunció sobre lo sucedido en el terreno de juego. “He visto que Musa no tenía ganas de jugar, y así no se puede salir del campo. Tiene que aprender, es anormal en mí haberlo hecho así, pero las cosas hay que hacerlas ver. No me arrepiento de lo que ha pasado con Musa, podía haberlo hecho de otra forma, pero no me arrepiento”, afirmó Mosquera en rueda de prensa.